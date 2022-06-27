Халеп — о том, что не она открывает игру на центральном корте: жду, что будет ещё шанс
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Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, что думает о том, что не она открывает игру на центральном корте Уимблдона.
«К сожалению, мой шанс упущен. Возможно, в этой жизни у меня может быть ещё один шанс, я с нетерпением жду этого», — сказала Симона Халеп на пресс-конференции.
Напомним, что игру на центральном корте откроет первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
Симона Халеп (19-я в рейтинге WTA) 28 июня в первом круге Уимблдона встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой (82-я в рейтинге WTA). Призовой фонд турнира составил £ 40 350 000.
Халеп является победительницей Уимблдона-2019, в финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. Уимблдон-2021 румынка пропустила из-за травмы икроножной мышцы.
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