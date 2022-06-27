Стефанос Циципас обогнал Карлоса Алькараса и вышел на второе место в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Греческий теннисист Стефанос Циципас обошёл испанца Карлоса Алькараса и стал вторым. Теперь он уступает только Рафаэлю Надалю.

Даниил Медведев остался шестым, Андрей Рублёв — восьмым. Американец Тейлор Фритц отыграл два места и стал девятым. Он потеснил Новака Джоковича и Хуберта Хуркача. Карен Хачанов остался 25-м, Аслан Карацев поднялся на 58-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP. 27 июня

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.

2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3920.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3820.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575.

7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2320.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2280.

9 (11). Тейлор Фритц (США) — 2060.

10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1970…

25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 945…

58 (60). Аслан Карацев (Россия) — 535.

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: