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Стефанос Циципас обогнал Карлоса Алькараса и вышел на второе место в Чемпионской гонке ATP

Стефанос Циципас обогнал Карлоса Алькараса и вышел на второе место в Чемпионской гонке ATP
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Греческий теннисист Стефанос Циципас обошёл испанца Карлоса Алькараса и стал вторым. Теперь он уступает только Рафаэлю Надалю.

Даниил Медведев остался шестым, Андрей Рублёв — восьмым. Американец Тейлор Фритц отыграл два места и стал девятым. Он потеснил Новака Джоковича и Хуберта Хуркача. Карен Хачанов остался 25-м, Аслан Карацев поднялся на 58-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP. 27 июня
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.
2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 3920.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 3820.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575.
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2320.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2280.
9 (11). Тейлор Фритц (США) — 2060.
10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 1970…
25 (25). Карен Хачанов (Россия) — 945…
58 (60). Аслан Карацев (Россия) — 535.

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