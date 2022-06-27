«Армянская версия Тора». Хачанов показал фото из парка, Павлюченкова и Веснина оценили

Российский теннисист Карен Хачанов выложил новые фотографии в своих социальных сетях. На снимках, сделанных в парке, Хачанов держит в руках большой молот, подобный тому, какой имеется у бога Тора, одного из героев скандинавской мифологии.

«Армянская версия Тора», — подписал фотографии Хачанов.

На пост отреагировали российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина.

«А-ха-ха-ха-ха», — написала Павлюченкова в комментариях.

«А-а-а! Тор-джан», — написала Веснина.

Фото: из личного архива карена хачанова

Фото: из личного архива карена хачанова

Фото: из личного архива карена хачанова

Напомним, в июле Карен Хачанов сыграет на турнире в Гамбурге (Германия). Там же выступят Андрей Рублёв и Аслан Карацев. Турнир категории ATP-500 начнётся 18 июля и завершится 24 июля. Действующим победителем турнира ATP в Гамбурге является Пабло Карреньо-Буста, переигравший в финале прошлого года Филипа Краиновича в двух сетах.

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: