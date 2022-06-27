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Денис Шаповалов высказался против легализации коучинга

Денис Шаповалов высказался против легализации коучинга
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23-летний канадский теннисист Денис Шаповалов заявил, что он является противником легализации коучинга в теннисе.

«Я против этого. Теннис — один из немногих видов спорта, где коучинг не разрешен, это то, что отличает его. Два игрока просто соревнуются друг с другом — в этом особенность игры. Работу и помощь вы уже получили так что теперь принимаете решения сами. Это меняет традицию… Я за отсутствие коучинга, я за сохранение традиции. Как поклонник тенниса, я думаю, что изменение правил не очень хорошо, но посмотрим, как все пойдет», — приводит слова Дениса Шаповалова TennisMajors

Денис Шаповалов завтра в первом круге Уимблдона встретится с французом Артуром Риндеркнешом. Призовой фонд турнира составил £ 40 350 000.

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