«Чувствую себя уверенно». Денис Шаповалов — о готовности к Уимблдону

Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, как на нем сказывается результат прошлого розыгрыша турнира и о своей готовности к Уимблдону.
«Прошлый год — это прошлый год, сейчас я готовлюсь к Уимблдону 2022, и ничего не гарантировано. Меня ждет тяжелый первый матч, но я чувствую себя уверенно, поэтому с нетерпением жду начала недели. Играть на крупнейших турнирах мира всегда интересно, так как интересно узнать на что я способен.
Конечно, переход на траву никогда не бывает легким, поэтому важно провести достаточно времени на траве перед Уимблдоном. У меня было несколько недель на траве, поэтому в этом смысле у меня все здорово. С годами я набрался опыта на траве и чувствую себя гораздо увереннее. Я уже провел здесь пару тренировок, все отлично, и, конечно же, это самый красивый травяной корт в мире, так что я всегда легко чувствую себя хорошо здесь», — приводит слова Дениса Шаповалова TennisMajors.
Денис Шаповалов завтра в первом круге Уимблдона встретится с французом Артуром Риндеркнешом. Напомним, что на Уимблдоне 2021, где в полуфинале проиграл сербу Новаку Джоковичу.
- 27 июня 2022
-
10:15
-
10:08
-
09:15
-
09:10
-
08:34
-
08:26
-
07:44
-
07:38
-
07:21
-
03:54
-
00:53
-
00:45
-
00:44
- 26 июня 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:59
-
22:29
-
22:16
-
22:11
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:08
-
20:57
-
20:37
-
20:26
-
20:12
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:07
-
18:55
-
17:59
-
17:44
-
17:39