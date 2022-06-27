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«Чувствую себя уверенно». Денис Шаповалов — о готовности к Уимблдону

«Чувствую себя уверенно». Денис Шаповалов — о готовности к Уимблдону
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Канадский теннисист Денис Шаповалов рассказал, как на нем сказывается результат прошлого розыгрыша турнира и о своей готовности к Уимблдону.

«Прошлый год — это прошлый год, сейчас я готовлюсь к Уимблдону 2022, и ничего не гарантировано. Меня ждет тяжелый первый матч, но я чувствую себя уверенно, поэтому с нетерпением жду начала недели. Играть на крупнейших турнирах мира всегда интересно, так как интересно узнать на что я способен.

Конечно, переход на траву никогда не бывает легким, поэтому важно провести достаточно времени на траве перед Уимблдоном. У меня было несколько недель на траве, поэтому в этом смысле у меня все здорово. С годами я набрался опыта на траве и чувствую себя гораздо увереннее. Я уже провел здесь пару тренировок, все отлично, и, конечно же, это самый красивый травяной корт в мире, так что я всегда легко чувствую себя хорошо здесь», — приводит слова Дениса Шаповалова TennisMajors.

Денис Шаповалов завтра в первом круге Уимблдона встретится с французом Артуром Риндеркнешом. Напомним, что на Уимблдоне 2021, где в полуфинале проиграл сербу Новаку Джоковичу.

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