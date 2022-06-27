«Мое лицо на обуви — это действительно круто». Циципас — об именной модели кроссовок

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих эмоциях от именной совместной с брендом Adidas модели кроссовок.

«Мое лицо на обуви это — действительно круто. Я носил обувь Стэна Смита в детстве, и в тот день, когда я покупал их, я никогда бы не подумал, что через тысячу лет я буду конкурировать с ним и даже не соревноваться, а пытаться взять верх», — сказал Стефанос в подкасте у ATP Tour.

В прошлом году Циципас вместе с Adidas представил именную модель кроссовок Tsitsipas Earlham – переработку культовой модели Stan Smith.

Фото: из соцсетей Стефаноса Циципаса

Циципас недавно выиграл травяной турнир на Мальорке, обыграв испанца Роберта Баутиста-Агута со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). Грек завтра в первом круге Уимблдона встретится с американцем Александром Ричардом. Призовой фонд турнира составил £ 40 350 000.