Патрик Макинрой — об отстранении россиян от Уимблдона: это большая ошибка

Бывший американский теннисист Патрик Макинрой объяснил почему отстранение российских и белорусских теннисистов является ошибочным решением.
«Я был удивлен, когда узнал об отстранении российских российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. В конце концов, большинство других высших лиг позволили российским спортсменам продолжать работать в своих соответствующих видах спорта — будь то НХЛ в США и Канаде, европейские футбольные лиги или Мировой теннисный тур.
В двух мужских соревнованиях на травяном корте, предшествовавших Уимблдону, Медведев дошел до финала в обоих турнирах. Не было ни протестов, ни сбоев, даже с участием и успехом такого игрока, как Медведев.
Да, Уимблдон больше, более глобален и престижен, чем эти мероприятия. Но я нахожу все более маловероятным, что если Уимблдон позволит российским и белорусским игрокам соревноваться, он столкнется с проблемами, с которыми не сможет справиться. Чаще всего Уимблдон опережает конкурентов в продвижения игры и её событий. Однако на этот раз он совершил большую ошибку», — написал Патрик Макинрой в своей статье на сайте CNN.
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