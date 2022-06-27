Патрик Макинрой — об отстранении россиян от Уимблдона: это большая ошибка

Бывший американский теннисист Патрик Макинрой объяснил почему отстранение российских и белорусских теннисистов является ошибочным решением.

«Я был удивлен, когда узнал об отстранении российских российских и белорусских теннисистов от Уимблдона. В конце концов, большинство других высших лиг позволили российским спортсменам продолжать работать в своих соответствующих видах спорта — будь то НХЛ в США и Канаде, европейские футбольные лиги или Мировой теннисный тур.

В двух мужских соревнованиях на травяном корте, предшествовавших Уимблдону, Медведев дошел до финала в обоих турнирах. Не было ни протестов, ни сбоев, даже с участием и успехом такого игрока, как Медведев.

Да, Уимблдон больше, более глобален и престижен, чем эти мероприятия. Но я нахожу все более маловероятным, что если Уимблдон позволит российским и белорусским игрокам соревноваться, он столкнется с проблемами, с которыми не сможет справиться. Чаще всего Уимблдон опережает конкурентов в продвижения игры и её событий. Однако на этот раз он совершил большую ошибку», — написал Патрик Макинрой в своей статье на сайте CNN.