Барбара Шетт перед Уимблдоном назвала теннисиста, который может победить любого на траве

Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт высказала мнение, что трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бвший лидер рейтинга ATP британец Энди Маррей может победить любого соперника на травяном покрытии. В настоящее время Маррей готовится к Уимблдону, который стартует сегодня, 27 июня, и закончится 10 июля.
«Он дважды выигрывал титул [на Уимблдоне]. Он отлично сыграл в теннис в Штутгарте, где дошёл до финала. Единственный знак вопрос касается не тенниса, не того, как он играет, а его тела. У него была травма — надеюсь, он восстановился на сто процентов.
Энди Маррей — игрок, который может обыграть любого на травяном корте. Он обыграл Циципаса, он обыграл Кирьоса [в Штутгарте] — это два претендента на титул. Вопрос, выдержит ли он две недели. Но он готов», — приводит слова Шетт Eurosport.
Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
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