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Оже-Альяссим — о своей игре: я понимаю, в чем нужно прибавить, чтобы раскрыть потенциал

Оже-Альяссим — о своей игре: я понимаю, в чем нужно прибавить, чтобы раскрыть потенциал
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим (9-й в рейтинге ATP) рассказал, что думает о своей игре, которую он показывает в последнее время.

«В моей игре просто стало больше порядка. Я думаю все больше и больше, мое видение становится все более ясным. И у меня стало больше ясности в отношении игрока, которым я хочу быть, и в том, в чем мне нужно прибавить на площадке, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Все в порядке. В конце концов, последние два турнира Большого шлема были очень позитивными для меня. Я показал великие вещи. Это означает, что я все ближе и ближе к своей цели», — приводит слова Феликса The Guardian.

Феликс Оже-Альяссим завтра в первом круге Уимблдона встретится с американцем Максимом Кресси.

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