Уимблдон стартовал, но не прошло и часа, как все матчи были прерваны из-за дождя
Поделиться
Уимблдон 2022 стартовал сегодня в 13:10 по московскому времени, однако менее, чем через час все матчи были остановлены из-за дождя.
Напомним, что Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.
В этом году призовой фонд травяного турнира составил рекордные £ 40 350 000. В прошлом году, например, призовой фонд был £ 35 000 000.
Действующим победителем в одиночном разряде у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — австралийка Эшли Барти. В парном разряде у мужчин действующими чемпионами являются хорваты Никола Мектич и Мате Павич, у женщин — китаянка Се Шувэй и бельгийка Элисе Мертенс.
Комментарии
- 27 июня 2022
-
14:18
-
14:04
-
13:59
-
13:49
-
13:34
-
13:02
-
12:39
-
11:29
-
11:15
-
11:01
-
10:15
-
10:08
-
09:15
-
09:10
-
08:34
-
08:26
-
07:44
-
07:38
-
07:21
-
03:54
-
00:53
-
00:45
-
00:44
- 26 июня 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:59
-
22:29
-
22:16
-
22:11
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:08
-
20:57
-
20:37
Партнерский контент