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Уимблдон стартовал, но не прошло и часа, как все матчи были прерваны из-за дождя

Уимблдон стартовал, но не прошло и часа, как все матчи были прерваны из-за дождя
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Уимблдон 2022 стартовал сегодня в 13:10 по московскому времени, однако менее, чем через час все матчи были остановлены из-за дождя.

Напомним, что Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.

В этом году призовой фонд травяного турнира составил рекордные £ 40 350 000. В прошлом году, например, призовой фонд был £ 35 000 000.

Действующим победителем в одиночном разряде у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — австралийка Эшли Барти. В парном разряде у мужчин действующими чемпионами являются хорваты Никола Мектич и Мате Павич, у женщин — китаянка Се Шувэй и бельгийка Элисе Мертенс.

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