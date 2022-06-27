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Пресс-служба Уимблдона назвала главных фаворитов турнира у мужчин и женщин

Пресс-служба Уимблдона назвала главных фаворитов турнира у мужчин и женщин
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На официальном сайте Уимблдона вышли материалы, посвящённые главным фаворитам турнира в мужском и женском одиночных разрядах. Уимблдон 2022 года проходит с 27 июня по 10 июля.

У мужчин в список фаворитов попали такие теннисисты, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Маттео Берреттини, Хуберт Хуркач, Марин Чилич и Ник Кирьос. У женщин наибольшие шансы завоевать титул у Иги Свёнтек и Онс Жабер. Также были упомянуты Петра Квитова, Беатрис Хаддад Майя и Серена Уильямс.

Напомним, у мужчин действующим победителем Уимблдона является Джокович, у женщин — Эшли Барти, которая уже завершила карьеру в возрасте 25 лет.

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