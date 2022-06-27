Эмма Радукану — перед Уимблдоном: я волнуюсь, такой турнир особенно пробуждает это

Британская теннисистка Эмма Радукану рассказала, что чувствует перед первым матчем на Уимблдоне 2022.

«Честно говоря, в этом году я испытываю такое же волнение, как и в прошлом, думаю, что Уимблдон особенно пробуждает во мне это…Я всегда мечтала выйти на центральный корт. Это то, чем я всегда хотела заниматься и ради чего начала играть в теннис. В первом круге мне ждет действительно сложный соперник. Она особенно хороша на травяных кортах, думаю, что эта поверхность определенно подходит ей. Она играет довольно быстро и в высоком темпе», — сказала Эмма Радукану на пресс-конференции.

Радукану сегодня в первом круге Уимблдона встретится с бельгийской теннисисткой Элисон Ван Эйтванк.

Напомним, что на прошлогоднем, дебютном для себя, Уимблдоне британка дошла до четвертого круга, в котором вынуждена была снятся из-за проблем с дыханием.