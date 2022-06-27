Генеральный директор Уимблдона высказалась об отстранении российских и белорусских игроков

Генеральный директор Уимблдона Салли Болтон прокомментировала решение отстранить от турнира российских и белорусских теннисистов. Напомним, ранее организаторы Уимблдона отстранили россиян и белорусов вопреки позиции ATP и WTA, которые разрешают спортсменам выступать в нейтральном статусе.

«В то время это было невероятно трудное и сложное решение. Мы долго размышляли над этим решением. Это было сложно, но мы стоим на своём. Это было правильное решение для турнира. Оно по-прежнему остаётся правильным.

Мы очень сожалеем о том влиянии, которое это оказало на отдельных игроков. Но это решение остаётся правильным для нас в этом году», — цитирует Болтон Daily Express, ссылаясь на BBC.

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