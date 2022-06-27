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Бастиан Швайнштайгер обратился к Даниилу Медведеву после совместной игры в гольф

Бастиан Швайнштайгер обратился к Даниилу Медведеву после совместной игры в гольф
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Чемпион мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер обратился к первой ракетке мира, россиянину Даниилу Медведеву. Ранее Медведев выложил в своих социальных сетях фотографии, на которых они со Швайнштайгером играют в гольф.

«Это было весело! Хорошая игра, мой друг. Надеюсь, твой большой палец уже в порядке», — написал Бастиан в комментариях к соответствующему посту Даниила.

На последней фотографии видно, что большой палец на руке Медведева перемотан.

Фото: из личного архива даниила медведева

Фото: из личного архива даниила медведева

Фото: из личного архива даниила медведева

Напомним, Даниил Медведев вынужден пропустить Уимблдонский теннисный турнир, который начнётся сегодня, 27 июня, и закончится 10 июля. Организаторы Уимблдона приняли решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.

Без наших, но с рекордным призовым фондом. Кому достанутся £ 40 млн Уимблдона? Без наших, но с рекордным призовым фондом. Кому достанутся £ 40 млн Уимблдона?

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