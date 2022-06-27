Джоди Бёррэдж во время поединка помогла болл-бою, которому стало плохо

Британская теннисистка Джоди Бёррэдж (141-я в рейтинге WTA) помогла болл-бою во время матча первого круга Уимблдона с украинкой Лесей Цуренко (101-я в рейтинге WTA).

Джоди Бёррэдж заметила, что парню стало плохо, и сразу же бросилась к нему, чтобы дать ему свой спортивный напиток. Она ещё осталась с ним на время, так как медицинская помощь долго добиралась до корта. Во время ожидания медработников она кормила его сладостями Percy Pigs, которые любезно предоставил один из зрителей поединка.

Британка проиграла Лесе Цуренко со счётом 2:6, 3:6. Матч длился 2 часа 38 минут. Призовой фонд турнира составил рекордные £ 40 350 000.

Напомним, что Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) отстранила от Уимблдона спортсменов из России и Беларуси. Из-за этого решения организаторов турнира ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.