Матч Новака Джоковича в первом круге Уимблдона прерван
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Матч первого круга Уимблдона, в котором принимает участие 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, прерван. Причина заключается в том, что одному из зрителей на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь.
Соперником Джоковича является Квон Сон У (Республика Корея). Серб выиграл первый сет (6:3), во втором кореец ведёт 1:0.
35-летний Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир. В финале Уимблдона-2021 Джокович победил представителя Италии Маттео Берреттини.
Напомним, в 2022 году оба прошедших к этому момента турнира «Большого шлема» выиграл Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу:
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