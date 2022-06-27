Матч Новака Джоковича в первом круге Уимблдона прерван

Матч первого круга Уимблдона, в котором принимает участие 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, прерван. Причина заключается в том, что одному из зрителей на трибунах понадобилась неотложная медицинская помощь.

Соперником Джоковича является Квон Сон У (Республика Корея). Серб выиграл первый сет (6:3), во втором кореец ведёт 1:0.

35-летний Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир. В финале Уимблдона-2021 Джокович победил представителя Италии Маттео Берреттини.

Напомним, в 2022 году оба прошедших к этому момента турнира «Большого шлема» выиграл Рафаэль Надаль.

Рафаэль Надаль соревнуется на чемпионате Балеарских островов по гольфу: