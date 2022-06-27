Гилберт объяснил, почему Кирьос входит в тройку основных фаворитов Уимблдона-2022

Бывшая четвёртая ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле (Южная Корея) американец Брэд Гилберт включил австралийца Ника Кирьоса в число фаворитов Уимблдона-2022 наряду с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем и 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.
«На этом Уимблдоне стоит следить за Ником Кирьосом. Он входит в тройку фаворитов, потому что большинство сеяных плохо справляются с травяным покрытием. Несмотря на невысокое положение в сетке, он не менее известен, чем высшие номера посева. У него потрясающая подача, не удивлюсь, если он выйдет в полуфинал или финал», — приводит слова Гилберта Sportskeeda.
Напомним, Уимблдон-2022 проходит без представителей России и Беларуси в связи с санкциями LTA.
- 27 июня 2022
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