Жабер прокомментировала выход во второй круг Уимблдона
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Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала выход во второй круг Уимблдона. На старте турнира «Большого шлема» она обыграла шведку Мирьям Бьёрклунд, девушку канадца Дениса Шаповалова. Встреча закончилась со счётом 6:1, 6:3. Соперницы провели на корте всего 55 минут.
«Сегодня я поднялась на самую высокую позицию в рейтинге в карьере и отдала всего четыре гейма. Великолепный старт турнира! Здорово играть на первом корте. Трава полностью соответствует моим дропшотам и подрезкам. Надеюсь, что я смогу пройти дальше четвертьфинала», — сказала Жабер после матча.
Во втором круге Уимблдонского турнира Онс Жабер сыграет либо с канадкой Ребеккой Марино, либо с полькой Катажиной Кавой. Турнир завершится 10 июля.
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