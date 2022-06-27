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Халеп: тренировки в академии Муратоглу помогли мне вернуть внутренний огонь

Халеп: тренировки в академии Муратоглу помогли мне вернуть внутренний огонь
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Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как работа с тренером Патриком Муратоглу помогла ей вернуть мотивацию. Спортсменка призналась, что тренировки в академии специалиста здорово помогли ей.

«Я была расстроена и измотана. И я не верила, что могу снова оказаться в числе ведущих теннисисток мира. Поэтому была сильно подавлена. Но затем приехала в академию Муратоглу. Сперва я не думала, что смогу с ним работать, ведь он сотрудничал с Сереной Уильямс.

Но затем я увидела великолепную атмосферу в академии. Детей, которые уже с восьми утра работали на корте. Я увидела, как сильно они хотят стать чемпионами. И это меня воодушевило. Мне удалось вернуть внутренний огонь. Патрик сказал, что верит в меня, что я способна вернуться», — цитирует Халеп пресс-служба Уимблдона.

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