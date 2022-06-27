Глава All England Club — об отстранении россиян от Уимблдона: у нас было лишь два варианта

Секретарь Всеанглийского клуба лаун-тенниса Иан Хьюитт прокомментировал решение не допустить россиян и белорусов на Уимблдон в 2022 году из-за украинских событий. Он признал, что власти Великобритании поставили организаторов в сложное положение.



«Было бы неправильно нарушать инструкции властей. Но нас оставили с двумя вариантами. Либо не пустить их на турнир, либо разрешить участие лишь в случае осуждения действий российских властей. Мы не считаем, что это было бы правильно. Мы не хотели ставить под угрозу безопасность игроков. И мы думаем, что подобный шаг мог бы навредить их семьям. Поэтому у нас не было альтернативы», — цитирует Хьюитта ESPN.

Турнир «Большого шлема» в Лондоне стартовал сегодня, 27 июня.