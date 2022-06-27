Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса: лишение Уимблдона очков навредило игрокам
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Секретарь Всеанглийского клуба лаун-тенниса Иан Хьюитт высказался о решении WTA и ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков. По мнению Хьюитта, это решение не соответствует интересам большинства игроков. WTA и ATP лишили турнир рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов.
«Что касается этого решения, то да, мы были крайне разочарованы им. Мы считаем, что это — неверный подход. И если говорить честно, то он больше навредил интересам большинства игроков. Мы сожалеем, что было принято такое решение.
Мы уважаем разнообразные мнения. Но хотелось бы, чтобы к этой ситуации отнеслись иначе и помнили об интересах игроков. При всём том мы не считаем, что поступили неправильно», — цитирует Хьюитта ESPN.
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