Джокович первым в истории одержал как минимум 80 побед на каждом турнире «Большого шлема»

Третья ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех четырёх ТБШ.

Это произошло после выхода Джоковича во второй раунд Уимблдона-2022. Напомним, на старте Новак обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4. Для титулованного серба эта победа стала 80-й в Лондоне.

Общее количество побед Джоковича на ТБШ:

Australian Open – 82;

«Ролан Гаррос» — 85;

Уимблдон – 80;

US Open – 81.

В данный момент ближе всего к достижению Джоковича лишь трое теннисистов:

Роджер Федерер (Швейцария) — 102+73+105+89;

Серена Уильямс (США) — 92+69+98+106;

Рафаэль Надаль (Испания) — 76+112+53+64.