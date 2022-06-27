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Рафаэль Надаль пришёл в ярость после серии ошибок на тренировке на Уимблдоне

Рафаэль Надаль пришёл в ярость после серии ошибок на тренировке на Уимблдоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль провёл восьмую тренировку на кортах Уимблдона-2022.

Надаль тренировался на корте Аоранги, на сессии присутствовали его спарринг-партнёр Марк Лопес и тренер Франсиско Ройг, а также физиотерапевт титулованного теннисиста.

По информации британского издания Express, в один из моментов Надаль пришёл в ярость после серии допущенных ошибок, прокричав что-то по-испански. Отмечается, что Рафаэль трижды промахнулся с форхенда и попал в сетку.

Тренировку испанца прервал дождь, однако Рафаэль не уходил с корта до момента, пока работники Уимблдона не убрали сетку.

36-летний Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» в этом году – Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». После выступления в Париже испанец взял паузу и прошёл радиочастотное лечение стопы.

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