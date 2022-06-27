Рууд уверенно обыграл Рамос-Виньоласа на старте Уимблдона

Шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вышел во второй круг Уимблдона. На старте турнира он обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (11:9), 6:2. Продолжительность матча первого круга составила 5 часов 30 минут. Встреча прерывалась из-за дождя.



Рууд сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 14. Его соперник пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести.



Следующим соперником Рууда станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Уго Умбер (Франция).

Напомним, российские и белорусские теннисисты не участвуют в турнире. Их отстранили из-за украинских событий.