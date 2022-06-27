Симона Халеп: приступ панической атаки на «РГ» стал важным опытом и уроком

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала, как пережила неприятный инцидент, произошедший во время матча с китаянкой Чжэн Циньвэнь на «Ролан Гаррос». Во время встречи у Халеп случился приступ панической атаки.



«Это было неожиданно, ведь я вела в матче. Наверное, просто сказалось высокое давление на турнире. И тот факт, что у меня уже были проблемы в прошлом году. Возможно, я сама не верила, что достаточно сильна.



Но сейчас уже чувствую себя значительно сильнее. Если такое повторится, то буду знать, как с этим справиться. Я воспринимаю произошедшее как важный опыт и урок. В следующий раз я справлюсь», — цитирует Халеп пресс-служба Уимблдона.

Ранее Халеп рассказала, что ей значительно помогли занятия в академии тренера Патрика Муратоглу.