Джокович эмоционально высказался о выходе во второй круг Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход во второй круг Уимблдона. На старте соревнований он обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.



«Этот корт действительно особенный для меня. Я мечтал играть на нём. Всё моё детство я мечтал о том, чтобы выступать здесь. Это большая честь – снова оказаться здесь», — сказал Джокович после матча.



В следующем раунде Джокович сыграет с победителем матча Танаси Коккинакис (Австралия) – Камиль Майхшак (Польша). В данный момент идёт третий сет их встречи, первые два выиграл Коккинакис.



Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Именно Джокович является его действующим чемпионом, причём в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.

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