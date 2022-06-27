Джон Макинрой: Джоковичу будет тяжело повторить прошлогодний результат на Уимблдоне

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о готовности экс первой ракетки мира Новака Джоковича к Уимблдону. Сегодня, 27 июня, Джокович начал защиту титула на турнире «Большого шлема» с победы в матче с представителем Южной Кореи Квон Сон У (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).
Ещё до старта Джоковича на турнире Макинрой поделился мнением о готовности фаворита. Джокович не играл на траве перед соревнованиями в нынешнем сезоне.
«Надеюсь, что Новак сможет сыграть в свой лучший теннис. Будет печально, если те события в Австралии повлияют на него. Признаем очевидное. Ему будет тяжело повторить прошлогодний результат», — цитирует Макинроя Eurosport.
В следующем раунде Джокович сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом.
- 27 июня 2022
-
20:43
-
20:43
-
20:18
-
20:16
-
20:13
-
19:53
-
19:35
-
19:31
-
19:29
-
18:50
-
18:50
-
18:36
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:30
-
16:29
-
16:27
-
16:01
-
15:54
-
14:53
-
14:49
-
14:42
-
14:18
-
14:04
-
13:59
-
13:49
-
13:34
-
13:02
-
12:39
-
11:29
-
11:15