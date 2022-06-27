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Джон Макинрой: Джоковичу будет тяжело повторить прошлогодний результат на Уимблдоне

Джон Макинрой: Джоковичу будет тяжело повторить прошлогодний результат на Уимблдоне
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о готовности экс первой ракетки мира Новака Джоковича к Уимблдону. Сегодня, 27 июня, Джокович начал защиту титула на турнире «Большого шлема» с победы в матче с представителем Южной Кореи Квон Сон У (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

Ещё до старта Джоковича на турнире Макинрой поделился мнением о готовности фаворита. Джокович не играл на траве перед соревнованиями в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, что Новак сможет сыграть в свой лучший теннис. Будет печально, если те события в Австралии повлияют на него. Признаем очевидное. Ему будет тяжело повторить прошлогодний результат», — цитирует Макинроя Eurosport.

В следующем раунде Джокович сыграет с австралийцем Танаси Коккинакисом.

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