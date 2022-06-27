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Контавейт уверенно обыграла Перу на старте Уимблдона

Контавейт уверенно обыграла Перу на старте Уимблдона
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Третья ракетка мира Анетт Контавейт, представляющая Эстонию, одержала победу в матче первого круга Уимблдона. Она обыграла американку Бернарду Перу. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 22 минуты. Контавейт пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница, занимающая 123-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 10.

Следующей соперницей Контавейт на Уимблдоне будет немка Юле Нимайер. Она в матче первого круга обыграла китаянку Сиюй Ван со счётом 6:1, 6:4.

Российские теннисисты в турнире не участвуют из-за отстранения в связи с украинскими событиями.

Уимблдон (ж). 1-й круг
27 июня 2022, понедельник. 18:25 МСК
Бернарда Пера
123
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1  
7 		6  
         
Анетт Контавейт
3
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
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