Карлос Алькарас с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2022

Седьмая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Алькарас (5) обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (155-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продлилась 4 часа 14 минут. Алькарас 31 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 14. На счету Штруффа 23 эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде подопечный Хуан-Карлоса Ферреро сразится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) – Фабио Фоньини (Италия).

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.