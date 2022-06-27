Карлос Алькарас с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2022
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Седьмая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас с трудом пробился во второй круг Уимблдона-2022.
В стартовом матче Алькарас (5) обыграл представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа (155-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Встреча продлилась 4 часа 14 минут. Алькарас 31 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 14. На счету Штруффа 23 эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде подопечный Хуан-Карлоса Ферреро сразится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) – Фабио Фоньини (Италия).
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович.
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