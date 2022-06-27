Александр Бублик одержал уверенную победу в первом круге Уимблдона

38-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уверенно вышел во второй круг Уимблдона-2022.
В стартовом матче Бублик обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Бублик 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. На счету Фучовича шесть эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В следующем раунде Бублик сразится с сербом Душаном Лайовичем.
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.
- 27 июня 2022
-
23:02
-
22:53
-
22:44
-
22:34
-
22:30
-
22:09
-
21:46
-
21:27
-
21:04
-
20:43
-
20:43
-
20:18
-
20:16
-
20:13
-
19:53
-
19:35
-
19:31
-
19:29
-
18:50
-
18:50
-
18:36
-
18:26
-
18:21
-
18:08
-
18:08
-
17:50
-
17:31
-
17:30
-
16:29
-
16:27
-
16:01
-
15:54
-
14:53
-
14:49
-
14:42