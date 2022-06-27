Александр Бублик одержал уверенную победу в первом круге Уимблдона

38-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик уверенно вышел во второй круг Уимблдона-2022.

В стартовом матче Бублик обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Бублик 16 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 10. На счету Фучовича шесть эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем раунде Бублик сразится с сербом Душаном Лайовичем.

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.