Рафаэль Надаль опубликовал забавное фото с работниками Уимблдона

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях забавное фото с Уимблдона-2022.
Надаль сделал селфи с работниками кортов, когда ехал вместе с ними в микроавтобусе.
«Хорошая поездка сегодня на Уимблдоне», — подписал фото Надаль.
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
В первом круге Уимблдона второй сеяный Надаль сразится с представителем Аргентины Франсиско Серундоло. Их матч пройдёт завтра, 28 июня, на Центральном корте.
36-летний Надаль выиграл уже два турнира «Большого шлема» в этом году – Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». После выступления в Париже испанец взял паузу и прошёл радиочастотное лечение хронической травмы стопы. Таким образом, Надаль не провёл ни одного официального травяного турнира перед Уимблдоном.
- 27 июня 2022
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