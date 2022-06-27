Восьмая ракетка мира Коллинз не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Американская теннисистка Даниэль Коллинз завершила выступление на Уимблдоне. Восьмая ракетка мира в матче первого круга турнира уступила Мари Боузковой из Чехии. Встреча закончилась со счётом 7:5, 4:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Коллинз выполнила пять подач навылет, сделала 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. Её соперница, занимающая 66-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Боузковой станет Энн Ли из США. Она в матче первого круга обыграла Лючию Бронцетти из Италии (6:4, 6:1).
Общий призовой фонд Уимблдона-2022 составил £ 40 350 000. Его действующей чемпионкой является завершившая карьеру Эшли Барти.
- 27 июня 2022
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