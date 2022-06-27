Энди Маррей вышел во второй круг Уимблдона, где сразится с Джоном Иснером

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг Уимблдона-2022.
В стартовом матче Маррей обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Встреча прошла на центральном корте и продлилась 2 часа 48 минут. Маррей 15 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Дакворта 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.
В следующем раунде Маррею предстоит сразиться с американцем Джоном Иснером (20).
Общий призовой фонд текущего Уимблдона составил £ 40 350 000. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. Теннисистам не начислят рейтинговых очков за выступление в Лондоне из-за санкций ATP в связи с отстранением россиян и белорусов.
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