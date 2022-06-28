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«Мы скучаем по тебе, мужик!» Джон Макинрой в эфире BBC обратился к Борису Беккеру

«Мы скучаем по тебе, мужик!» Джон Макинрой в эфире BBC обратился к Борису Беккеру
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой в эфире BBC отправил послание шестикратному победителю ТБШ немцу Борису Беккеру, отбывающему тюремный срок в Великобритании.

Макинрой работает экспертом на Уимблдоне, в прошлые годы его напарником был именно Беккер.

«Борис, мы тебя любим. Мы скучаем по тебе, мужик!» — сказал Макинрой в эфире.

Также Джон отметил, что собирается навестить Беккера в тюрьме по ходу Уимблдона.

Напомним, Беккера обвинили в том, что он сокрыл € 3 млн в активах и кредитах, чтобы избежать выплаты по долгам. Британский суд приговорил бывшего теннисиста к 2,5 годам тюремного заключения.

Ранее появлялась информация, что руководство сети спортивных телеканалов Eurosport предложило Беккеру комментировать теннис из тюрьмы.

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