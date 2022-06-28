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Бывшая первая ракетка мира в юниорах: Джокович сейчас немного не в форме

Бывшая первая ракетка мира в юниорах: Джокович сейчас немного не в форме
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Бывшая первая ракетка мира юниорского рейтинга британка Лора Робсон оценила победу серба Новака Джоковича в матче первого круга Уимблдона. Он на старте турнира обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

«Он немного не в форме, это видно по матчу, видно, что пока не удалось «счистить ржавчину». То, что произошло в Австралии, имеет долгосрочный эффект. Это повлияло на него и растянулось на несколько месяцев.

Учитывая, через какую драму он прошёл, нужно время. Конечно, важно, что он в первый день сыграл на центральном корте. Ему там комфортно, даже когда он не играет в свой лучший теннис. Этого оказалось достаточно для победы. Теперь ему надо одержать несколько побед. Он по-прежнему является фаворитом турнира», — сказала Робсон в эфире Eurosport.

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