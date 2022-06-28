Джокович: матчи с Федерером на траве и с Надалем на грунте — самый большой вызов в теннисе

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о влиянии швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля на свою карьеру.
«Роджер наряду с Рафой повлиял на то, каким теннисистом я стал и являюсь сегодня. Лучшие матчи на Уимблдоне я провёл с Роджером. Лучший матч, без сомнения, это финал 2019 года, а также финалы 2014 и 2015 годов.
Когда я выхожу на корт против одного из них, я воспринимаю эти матчи по-особенному. Роджер на траве и Надаль на грунте. Столкнуться с ними на этих покрытиях – самый большой вызов в этом виде спорта», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.
Ранее Джокович вышел во второй круг Уимболдона-2022 и стал первым теннисистом в истории, которому удалось одержать минимум 80 побед на всех четырёх ТБШ.
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