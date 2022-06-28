Джокович опубликовал пост после выхода во второй круг Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после выхода во второй круг Уимблдона. На старте турнира он отпраздновал победу над представителем Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

«Удивительные ощущения от возвращения на турнир. Приятно разделить первый матч с Квон Сон У», — написал Джокович в своей социальной сети.

В следующем матче Джокович встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом, который своём матче предыдущего круга обыграл представителя Польши Камиля Майхшака со счётом 7:6 (7:2), 6:2, 7:5.

Общий призовой фонд текущего Уимблдона составляет € 46 млн. Действующим победителем турнира является именно Джокович. Отметим, в 2021 году серб завоевал в Лондоне третий титул подряд.