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Вероника Кудерметова выложила снимок со стильной фотосессии

Вероника Кудерметова выложила снимок со стильной фотосессии
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21-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка, одетая в стильный чёрный наряд, позирует перед камерой.

Фото: из личного архива вероники кудерметовой

Напомним, 25-летняя Кудерметова поднялась на 21-е место в обновлённом рейтинге WTA.

Рейтинг WTA. 27 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8576 очков.
2 (3). Онс Жабер (Тунис) — 4340.
3 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4306.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245.
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4205.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 4046.
7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777.
8 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3255.
9 (9). Джессика Пегула (США) — 3156.
10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3015…
21 (22). Вероника Кудерметова (Россия) — 2045…

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