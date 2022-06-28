«Взглянув на это, я...» Рафаэль Надаль показал фото с Уимблдона

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал фотографию, сделанную в ходе тренировки на Уимблдонском теннисном турнире.
«Взглянув на это, я...» — подписал он снимок.
Фото: из личного архива рафаэля надаля
Сегодня, 28 июня, Рафаэль Надаль выступит в первом круге Уимблдона. Его соперником станет представитель Аргентины Франсиско Серундоло.
Напомним, 36-летний Надаль дважды выигрывал Уимблдон, а именно в 2008 и в 2010 годах. Также он 14 раз выиграл Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), четырежды — Открытый чемпионат США (US Open) и дважды — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:
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