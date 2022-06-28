«Слишком гламурен, чтобы меня это волновало». Стефанос Циципас выложил новые фотографии

Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил фотографии в «гламурном», по его словам, свитере.
«Слишком гламурен, чтобы меня это волновало», — подписал он снимки.
Фото: из личного архива стефаноса циципаса
Фото: из личного архива стефаноса циципаса
Фото: из личного архива стефаноса циципаса
Сегодня, 28 июня, Стефанос Циципас сыграет в первом круге Уимблдонского теннисного турнира. Его соперником станет представитель Швейцарии Александер Ричард, успешно преодолевший квалификацию.
Напомним, высшим достижением 23-летнего Циципаса на Уимблдоне является выход в четвёртый круг в 2018 году. Высшее достижение Стефаноса на турнирах «Большого шлема» — выход в финал «Ролан Гаррос» в 2021 году.
Также посмотрите видео, как 40-летняя Серена Уильямс готовится к Уимблдону:
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