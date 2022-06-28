Новак Джокович обратился к болельщикам после победы в первом матче на Уимблдоне

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович обратился к любителям тенниса, после того как в первом круге Уимблдона одержал победу над Квон Сон У (Республика Корея) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
«Привет всем любителям тенниса. Я хотел бы снова поблагодарить вас за то, что следите за Уимблдоном, за всеми игроками на турнирах во всём мире. Большая честь вернуться сюда, и очень приятно вновь быть на Уимблдоне.
Мне предоставилась возможность стартовать на Центральном корте в этом году, пройтись по почти нетронутой траве. Для меня как для действующего чемпиона это действительно особые ощущения. Мне посчастливилось не раз испытать это в своей карьере.
Клубника со сливками, солнце — чего ещё желать? Спасибо за поддержку. Надеюсь, что ещё не раз увидимся в ближайшие пару недель», — сказал Джокович в видео, выложенном в соцсетях ATP.
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:
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