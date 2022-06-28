Алькарас заявил, что не чувствует давления, когда играет на траве

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своих ощущениях от игры на траве и заявил, что не чувствует никакого давления во время игры на этом покрытии.

«Я не чувствую давления, потому что не считаю себя одним из фаворитов этого турнира. Есть гораздо более опытные игроки на траве, а некоторые даже на травме играют лучше, чем я. Я просто получаю опыт игры на траве и наслаждаюсь каждым матчем. Я бы сказал, что мой уровень травы должен улучшиться», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.

Вчера, 27 июня, Карлос пробился во второй круг Уимблдона, обыграв немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4. Во втором круге его соперником станет голландец Таллон Грикспор.