Британская теннисистка: Джокович заржавел. Последствия Австралии ощущались пару месяцев

Бывшая британская теннисистка Лора Робсон прокомментировала победу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в первом круге Уимблдона. Джокович одержал победу над Квон Сон У (Республика Корея) со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

«Он немного заржавел. По матчу видно, что он всё ещё немного «ржавый». Последствия того, что произошло в Австралии, ощущались несколько месяцев, и это давило на него.

Но он комфортно себя чувствует. Даже когда он не показывает свой лучший теннис, этого хватает для победы. Джоковичу нужно пройти эти первые раунды. Он по-прежнему фаворит», — приводит слова Робсон Eurosport.

Напомним, в январе Джокович, не желающий прививаться, не смог выступить на Открытом чемпионате Австралии. Его со скандалом депортировали из страны.

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