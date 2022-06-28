Бартоли уверена, что Серена будет очень разочарована, если не выиграет Уимблдон

Победительница Уимблдона-2013, бывшая итальянская теннисистка Марион Бартоли высказалась о том, что будет чувствовать американская теннисистка Серена Уильямс, если не выиграет Уимблдон.
«Увидеть её дух после всего того, что она выиграла, невероятно для меня. У неё банально есть желание выигрывать каждый раз, когда она на корте. Я думаю, что все игроки знают: когда Серена начинает работать и находит какой-то импульс, её очень трудно остановить.
Скажу, что полуфинал Уимблдона был бы невероятным результатом. Но я знаю её и знаю, что если она не завоюет трофей, то будет очень разочарована. Поэтому я думаю, что она участвует в турнире, чтобы стать чемпионкой», —
приводит слова Бартоли Tennis Majors.
Сегодня, 28 июня, Серена в первом круге Уимблдона встретится с француженкой Армони Тан.
- 28 июня 2022
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:27
-
09:23
-
09:06
-
09:02
-
09:01
-
08:28
-
08:12
-
08:03
-
07:34
-
02:43
-
00:46
-
00:32
-
00:18
-
00:06
- 27 июня 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:18
-
23:15
-
23:02
-
22:53
-
22:44
-
22:34
-
22:30
-
22:09
-
21:46
-
21:27
-
21:04
-
20:43
-
20:43
-
20:18
-
20:16
-
20:13