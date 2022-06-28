Бартоли уверена, что Серена будет очень разочарована, если не выиграет Уимблдон

Победительница Уимблдона-2013, бывшая итальянская теннисистка Марион Бартоли высказалась о том, что будет чувствовать американская теннисистка Серена Уильямс, если не выиграет Уимблдон.

«Увидеть её дух после всего того, что она выиграла, невероятно для меня. У неё банально есть желание выигрывать каждый раз, когда она на корте. Я думаю, что все игроки знают: когда Серена начинает работать и находит какой-то импульс, её очень трудно остановить.

Скажу, что полуфинал Уимблдона был бы невероятным результатом. Но я знаю её и знаю, что если она не завоюет трофей, то будет очень разочарована. Поэтому я думаю, что она участвует в турнире, чтобы стать чемпионкой», —

приводит слова Бартоли Tennis Majors.

Сегодня, 28 июня, Серена в первом круге Уимблдона встретится с француженкой Армони Тан.