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Бартоли уверена, что Серена будет очень разочарована, если не выиграет Уимблдон

Бартоли уверена, что Серена будет очень разочарована, если не выиграет Уимблдон
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Победительница Уимблдона-2013, бывшая итальянская теннисистка Марион Бартоли высказалась о том, что будет чувствовать американская теннисистка Серена Уильямс, если не выиграет Уимблдон.

«Увидеть её дух после всего того, что она выиграла, невероятно для меня. У неё банально есть желание выигрывать каждый раз, когда она на корте. Я думаю, что все игроки знают: когда Серена начинает работать и находит какой-то импульс, её очень трудно остановить.

Скажу, что полуфинал Уимблдона был бы невероятным результатом. Но я знаю её и знаю, что если она не завоюет трофей, то будет очень разочарована. Поэтому я думаю, что она участвует в турнире, чтобы стать чемпионкой», —
приводит слова Бартоли Tennis Majors.

Сегодня, 28 июня, Серена в первом круге Уимблдона встретится с француженкой Армони Тан.

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