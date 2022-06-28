Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Макинрой: думаю, теннисистам уже надоело слышать, как Надаль жалуется на стопу

Джон Макинрой: думаю, теннисистам уже надоело слышать, как Надаль жалуется на стопу
Комментарии

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказал мнение, что игрокам могли уже надоесть жалобы 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля на своё здоровье. Напомним, ранее в июне 36-летний Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» с травмированной стопой.

«Джокович открыто говорит о том, что хочет завоевать как можно больше [титулов], а Надаль ведёт себя так, словно ничто не имеет значения, кроме как выходить на поле и прилагать усилия в каждом матче и розыгрыше. Но порой мне кажется, что соперникам может надоесть слышать, как Рафа говорит: «Я не чувствовал свою стопу, я даже не чувствовал её!» — приводит слова Макинроя Daily Express.

Джокович начинает погоню за Надалем. Полный расклад сетки знаменитого серба на Уимблдоне Джокович начинает погоню за Надалем. Полный расклад сетки знаменитого серба на Уимблдоне

Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022