Джон Макинрой: думаю, теннисистам уже надоело слышать, как Надаль жалуется на стопу

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказал мнение, что игрокам могли уже надоесть жалобы 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля на своё здоровье. Напомним, ранее в июне 36-летний Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» с травмированной стопой.

«Джокович открыто говорит о том, что хочет завоевать как можно больше [титулов], а Надаль ведёт себя так, словно ничто не имеет значения, кроме как выходить на поле и прилагать усилия в каждом матче и розыгрыше. Но порой мне кажется, что соперникам может надоесть слышать, как Рафа говорит: «Я не чувствовал свою стопу, я даже не чувствовал её!» — приводит слова Макинроя Daily Express.

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