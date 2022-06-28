Маррей — об игре на домашнем турнире: это одна из самых приятных вещей в травяном сезоне

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, что для него значит игра на турнире, который проходит в его стране.

«Это одна из приятных вещей в травяном сезоне. Я нахожусь рядом с семьёй и друзьями. Вижу маму и папу, чего не происходит большую часть года. Вижу своих детей, чего также не происходит большую часть сезона. И моя жена… (смеясь) Я не могу не скучать по ней, ведь попаду в неприятности из-за этого. Но да, она тоже один из поводов, из-за которых мне нравится играть дома. Даже время, проведённое в собственном доме, в своей постели, очень помогает», — приводит слова Маррея Tennis Head.

В первом круге Уимблдона Маррей обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счётом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Во втором круге Маррею предстоит сразиться с американцем Джоном Иснером.