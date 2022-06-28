Винус Уильямс и Джейми Маррей выступят на Уимблдоне в миксте

42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс выступит на Уимблдоне в паре с 36-летним британцем Джейми Марреем.

Американка не выступала почти год. Винус не заявилась в одиночный разряд, заявив, что семейство Уильямс будет представлять её сестра Серена. На прошлом Уимблдоне Винус Уильямс выступала в паре с австралийцем Ником Кирьосом, вместе они прошли первый круг и были вынуждены сняться перед вторым матчем из-за травмы Ника.

Джейми Маррей на прошлом Уимблдоне выступал в паре с бразильцем Бруно Суаресом, вместе они также дошли до второго круга травяного турнира.

Винус дважды выигрывала турнир «Большого шлема» в смешанном разряде с американцем Джастином Гимелстобом. В 2006 проиграла в финале Уимблдона в паре с американцем Бобом Брайаном.