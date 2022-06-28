Винус Уильямс и Джейми Маррей выступят на Уимблдоне в миксте
Поделиться
42-летняя американская теннисистка Винус Уильямс выступит на Уимблдоне в паре с 36-летним британцем Джейми Марреем.
Американка не выступала почти год. Винус не заявилась в одиночный разряд, заявив, что семейство Уильямс будет представлять её сестра Серена. На прошлом Уимблдоне Винус Уильямс выступала в паре с австралийцем Ником Кирьосом, вместе они прошли первый круг и были вынуждены сняться перед вторым матчем из-за травмы Ника.
Джейми Маррей на прошлом Уимблдоне выступал в паре с бразильцем Бруно Суаресом, вместе они также дошли до второго круга травяного турнира.
Винус дважды выигрывала турнир «Большого шлема» в смешанном разряде с американцем Джастином Гимелстобом. В 2006 проиграла в финале Уимблдона в паре с американцем Бобом Брайаном.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
11:29
-
11:16
-
11:00
-
10:54
-
10:30
-
10:16
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:27
-
09:23
-
09:06
-
09:02
-
09:01
-
08:28
-
08:12
-
08:03
-
07:34
-
02:43
-
00:46
-
00:32
-
00:18
-
00:06
- 27 июня 2022
-
23:59
-
23:36
-
23:18
-
23:15
-
23:02
-
22:53
-
22:44
-
22:34
-
22:30
-
22:09
-
21:46
-
21:27
Партнерский контент