Карлос Алькарас прокомментировал 30 эйсов в первом матче на Уимблдоне
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Седьмая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в первом круге Уимблдона. Соперником Алькараса был немец Ян-Леннард Штруфф; Карлос одержал победу со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), 6:4, выполнив 30 эйсов.
«Я не ожидал, что буду двигаться настолько хорошо. Имею в виду, что я очень хорошо играл. У меня остались хорошие ощущения от игры на траве. И я не знаю, как я так подавал.
Это, вероятно, моя лучшая подача. Я использовал это оружие и за счёт этого победил — разумеется, благодаря подаче», — приводит слова Алькараса пресс-служба Уимблдона.
Во втором круге соперником Карлоса Алькараса станет голландец Таллон Грикспор.
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:
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