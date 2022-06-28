«Я чувствовал себя хорошо». Рууд прокомментировал свою первую победу на Уимблдоне

23-летний норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал свою первую в карьере победу на Уимблдоне в одиночном разряде.

«Честно говоря, я чувствовал себя на удивление хорошо. В этом году я мало играл на траве, потому что ездил на каникулы перед приездом на Уимблдон. У меня было четыре дня на подготовку, поэтому мне было интересно посмотреть, как я буду играть.

На этих кортах есть что-то особенное. Каждый раз, когда я играю на площадке, испытываю отличное чувство. Доволен тем уровнем, который смог показать сегодня», — приводит слова Каспера ATP Tour.

Вчера, 27 июня, Рууд в первом круге Уимблдона обыграл испанца Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (11:9), 6:2.

Напомним, Каспер участвовал в Уимблдоне 2021 и 2019 годов, однако оба раза проигрывал в первом круге. На Уимблдоне-2021 в паре со шведом Андре Горанссоном дошёл до четвертьфинала.