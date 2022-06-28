Джокович ответил сыну, который не понимает, почему его папа не может починить ему батут

Стефан Джокович — сын сербского теннисиста Новака Джоковича, был шокирован тем, что его папа, будучи участником Уимблдона, не может сделать ему батут. В видео сын Новака сказал: почему ты не можешь сделать батут и играешь на Уимблдоне?
Новак после победы в первом круге Уимблдона прокомментировал видео.
«Для него (для сына) каждый, кто играет на Уимблдоне, — супергерой. Он обратился не только ко мне, но и ко всей команде. Для него все в моей команде играют на Уимблдоне. Он видел этих больших парней, у которых есть мускулы: моего тренера по фитнесу, тренера по теннису, и не мог понять, почему мы не можем починить батут и играем на Уимблдоне. Это был действительно забавный, очень забавный комментарий», — приводит слова Новака Джоковича ATP Tour.
Напомним, в матче первого круга Джокович обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.
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